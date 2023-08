Zeilclubs verontwaardigd over tijdelijk recreatieverbod op Galgenweel op Antwerpse Linkeroever

De Vezega, de overkoepelende vereniging die de zeilclubs op het Galgenweel vertegenwoordigt, is verontwaardigd over die beslissing. "Ten eerste vragen we ons af hoe die stalen zijn genomen. Zover we weten is er één staal genomen in de buurt van het strandje, helemaal aan de westelijke hoek van het Galgenweel. Dat is een zone waar de boten van onze cursisten en onze leden zelden komen", zegt Pit De Jonge van Vezega. "Het Galgenweel is 40 hectare groot. Als er vijf stalen over het hele water genomen zouden worden, gaan we een heel andere kijk op de zaak krijgen, denken we."