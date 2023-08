Pommelien Thijs wint Zomerhit 2023 met "Erop of eronder": "Ik geef trofee aan mijn oma van 101"

Wie is Pommelien Thijs?

Pommelien Thijs is geboren op 4 april 2001 in Kessel. Al op jonge leeftijd begon ze mee te spelen in muziekshows en musicals. Haar grote doorbraak volgde in 2019 toen ze als Caro Timmers een hoofdrol kreeg in "#LikeMe", de populaire serie op Ketnet over de avonturen van een groep leerlingen in een middelbare school.

Een jaar later scoorde ze samen met Jaap Reesema een hit met "Nu wij niet meer praten". In 2021 verscheen haar eerste solosingle "Meisjes van honing". Ondertussen bleef ze optreden met de cast van "#LikeMe", onder meer in het Sportpaleis in Antwerpen.

Vorig jaar scheerde ze opnieuw hoge toppen met het nummer "Ongewoon". Het leverde haar een Music Industry Award (MIA) op voor hit van het jaar. In een beweging won ze ook de prijs voor doorbraak én solo vrouw.

Dit jaar viel ze op met een hoofdrol in "Knokke Off", een serie die op VRT MAX en VRT 1 was te zien. In juni bracht ze haar debuutalbum "Per ongeluk" uit met daarop "Erop of eronder".