Beermarter ziet levenslicht in het Pakawi Park in Olmen

Wanneer het dier exact geboren is, is niet geweten. "Er is maar één paring waargenomen, maar toch is het moeilijk om de geboortedatum te bepalen. Beermarters hebben de mogelijkheid om de inplanting van het embryo uit te stellen", zegt Van der Velden. "Het vruchtje wacht dan de ideale omstandigheden af om zich te ontwikkelen. De dracht kan dus veel langer zijn dan de gemiddelde 90 dagen die het embryo nodig heeft om te ontwikkelen. Dat hebben beermarters dan gemeen met beren, want ondanks hun naam is een beermarter geen beer of marter, maar een civetkat."