Opnieuw Belgen geëvacueerd uit Niger, nieuwe militaire leider waarschuwt voor buitenlandse inmenging

Na de staatsgreep paste Buitenlandse Zaken in ons land zijn reisadvies voor Niger aan. Alle reizen naar het West-Afrikaanse land worden afgeraden. Wie in Niger verblijft, moet overwegen of zijn aanwezigheid echt noodzakelijk is. Wie er toch voor kiest om daar te blijven, kan zich best registreren op Travellers Online en wordt aangeraden weg te blijven van manifestaties en de omgeving van het presidentiële paleis.