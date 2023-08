Jongeman bouwt Playmobil-dorp geïnspireerd op het Kasteel van Laarne

Ben bouwde dus ook een middeleeuwse stad, geïnspireerd op het kasteel. "De kijker mag zijn fantasie laten werken en oordelen of Laarne herkenbaar is of niet. Ik kreeg al goeie reacties, zowel van kinderen als van volwassenen. En mijn tentoonstelling is ideaal om komaf te maken met het taboe. Lego is veel bekender, maar het zou leuk zijn als Playmobil verzamelen ook als normaal gezien wordt."

Wie het diorama 't Cruydt in 't Kasteel wil bekijken, moet wel een bezoekersticket kopen.