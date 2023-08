Vijf gewonden bij "Oekraïense droneaanval" op treinstation in Russische stad Koersk

In de Russische stad Koersk, op zo'n honderd kilometer van de grens met Oekraïne, zijn vijf mensen gewond geraakt nadat een drone het dak van het treinstation geraakt had. De lokale gouverneur heeft het over een "Oekraïense droneaanval". Ook Moskou zou opnieuw het doelwit van een droneaanval geweest zijn. Gisteren kwamen 7 mensen in de Oekraïense stad Tsjernihiv om het leven bij een Russische raketaanval. President Zelenski dreigde daarop met vergeldingsacties.