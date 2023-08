70 Gentse zomerkampen zoeken nog begeleiders: "Door herexamens en Pukkelpop te weinig animatoren"

In Gent worden animatoren gezocht voor de laatste jeugdkampen van deze zomer. De vzw Free-Time heeft nog 70 jeugdkampen gepland, maar niet genoeg begeleiding. "De laatste weken van de zomervakantie zijn traditioneel moeilijker om voldoende begeleiders te vinden voor een zomerkamp. Er komen nog duizend kinderen bij ons op kamp. We merken dat er veel van onze vaste vrijwilligers met herexamens zitten en niet kunnen komen. Anderen gaan naar Pukkelpop en zien het niet zitten om de week nadien voor een groep kinderen te staan."

"Met corona is het heel druk geweest. Toen hadden we geluk dat we kinderen konden verspreiden naar andere kampen bij problemen. Nu lukt dat niet. We willen een oplossing, want het is ook voor de ouders niet leuk dat sommige activiteiten misschien niet kunnen doorgaan. Ze betalen voor een specifiek kamp, met specifieke thema's en opdrachten. Het zou jammer zijn om kinderen dan in een ander zomerkamp te moeten onderbrengen. Iedereen die ouder is dan 16 jaar en interesse heeft om kinderen te begeleiden is welkom bij vzw Free-Time. Al is het maar voor een dag", besluit Van de Genachte.