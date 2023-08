Twee zwaargewonden in Brusselse Zuidlaan, Zuidfoor deels afgesloten voor onderzoek

Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. "Het onderzoek is pas begonnen en we hebben ook slachtofferhulp ingeroepen voor de getuigen." Het is niet duidelijk of het om een koppel gaat.

Voor het onderzoek werd een veiligheidsperimeter ingesteld. De politie heeft een deel van de Zuidfoor afgesloten, waardoor enkele kermisattracties vroegtijdig moesten sluiten op de slotdag van de Brusselse Zuidfoor.