Vzw vraagt giften voor renovatie van bijna 100 jaar oude maquette van Basiliek van Koekelberg

De maquette van de Basiliek werd in 1925 gemaakt en won dat jaar een internationale prijs in Parijs. Nu staat de maquette in de galerij van de Basiliek, waar bezoekers ze kunnen bezichtigen. De maquette is een miniatuur van de Basiliek op schaal 1/40.

Volgens de vzw is de maquette uitzonderlijk omdat ze zo klein is. Daarnaast is ze zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant tot in detail uitgewerkt. Het is ook een van de enige nog bewaarde maquettes van kerkgebouwen uit het Interbellum, klinkt het.