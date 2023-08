Lichaam van 16-jarige jongen aangespoeld op strand van Bredene

"We vernemen dat de jongen de avond ervoor ook gaan zwemmen was, en dat terwijl dat eigenlijk niet meer mag na 18.30 uur, omdat er dan geen redders meer aanwezig zijn op het strand." Er stond ook een vrij stevige stroming gisterenavond. Ook overdag hing de gele vlag uit, dat wil zeggen dat zwemmen op dat moment niet zonder risico is.

Vorige maand verdronk in Oostende ook al een jongeman uit Sint-Jans-molenbeek in gelijkaardige omstandigheden. Hoewel de jongen die gisteren in problemen kwam blijkbaar wel vertrouwd was met de zee, benadrukken de hulpdiensten dat heel wat mensen - zeker uit het binnenland - de gevaren van de zee vaak onderschatten. "De zee is geen zwembad", klinkt het.