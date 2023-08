Koppeltje met mentale beperking mag wettelijk niet trouwen, maar doet het toch in Haaltert

"Voor Danny en Leentje is wettelijk huwen helemaal niet nodig", gaat Liza verder. "Dat blaadje papier is niet belangrijk. Het gaat hen om het samenzijn en het gevoel van eeuwige verbondenheid door de ringen, de ceremonie en het feest."

Ook voor de schoonbroer van Leentje is het een mooie dag: “Sinds Leentje en Danny samen zijn is het grote liefde. We hebben met beide families overlegd over dit huwelijk en iedereen stond er helemaal voor open. Ook voor ons is het een erg gelukkig moment, omdat we zien dat er op de bekroning van echte liefde geen beperking staat."