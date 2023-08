Volg hier slotdag Pukkelpop: XINK nodigt gast achter comeback uit, stomend busfeestje voor afwezige Florence and The Machine

De Britse band Florence and The Machine heeft twee dagen geleden al laten weten dat ze niet zal optreden op Pukkelpop vanavond, om medische redenen. De Belgische groep Balthazar zal haar vervangen. Florence Welch en haar band zullen gemist worden door veel Pukkelpoppers. Daarom is een dj-set met uitsluitend haar muziek gespeeld in de verlaten bus op het terrein, die al het decor is geweest van menig themafeestje.