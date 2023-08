Toetsenist en zanger Luc Smets van The Pebbles is overleden

Toetsenist en zanger Luc Smets van de Belgische popgroep The Pebbles is overleden. Dat nieuws is bevestigd aan onze redactie. Smets was 76 en al een tijd ziek. Hij schreef mee aan het bekendste nummer van de groep, "Seven horses in the sky". "Hij had wereldster moeten worden", vertelt muzikant en producer Jean Blaute.