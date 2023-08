Voorlaatste verhoogde brug over Albertkanaal geplaatst in Herentals

Nu de brug geplaatst is, zullen de sporen erop geplaatst worden. Eind november zal dan de wissel van de sporen gebeuren en zullen de treinen over de nieuwe brug rijden. Aansluitend wordt ook de oude brug afgebroken. "Momenteel verhogen we alle bruggen over het Albertkanaal en we zitten in de laatste fase. 60 van de 62 bruggen hebben ondertussen de vereiste hoogte van 9,10 meter. Op die manier kunnen er schepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen en proberen we het verkeer meer over het water te laten gaan, zodat de files op de weg verminderen."