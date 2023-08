Oudste bloemenmeisje van het land deelt bloemen en kussen uit aan winnaars van Tuimelaere Classic in Moorslede

"Vroeger deelde ik ook al de bloemen uit als er een wielerwedstrijd was in de wijk", weet Anna nog goed. Vandaag mocht ze dat nog eens overdoen. "Ik had wel niet verwacht dat ik zoveel bloemen en kussen ging moeten geven", lacht ze op het podium. Ze kreeg tijdens de podiumceremonie ook een baby in haar armen, het kleindochtertje van een van de leden van de Blauwe Tornado's. "Wat een mooi kindje", vindt Anna. "Mijn opvolging als bloemenmeisje is verzekerd", lacht ze.