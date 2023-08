250-tal mensen neemt afscheid van overleden Stephanie Van Houtven (40) in Spoor Oost in Borgerhout

"Wij zijn inwoners van Borgerhout en zijn altijd heel actief geweest in de buurtgroep van Het Laar", vertelt een aanwezige. "Stephanie was er altijd om te steunen, het was een ontzettend enthousiaste districtsburgemeester. Ze was bereid om mee te denken en oplossingen te vinden, bijvoorbeeld voor de veiligheid van fietsers en kinderen in de buurt."

"Ze was heel positief ingesteld en kon ook heel goed bemiddelen tussen mensen. Dat is heel erg waardevol als je in de politiek zit. Daarna hebben we haar leren kennen als een enthousiaste Borgerhoutenaar en dat delen we heel erg graag met haar."