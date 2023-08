Recreatieverbod op Galgenweel opgeheven: "Water blijkt van goede kwaliteit bij nieuwe meting"

Het recreatieverbod dat van kracht was op het Galgenweel in Linkeroever is opgeheven. "In de maatregel stond dat watergebonden activiteiten opnieuw zouden mogen plaatsvinden van zodra een staalname zou uitwijzen dat de waterkwaliteit voldoende was", zegt Johan Vermant, woordvoerder van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). "En ondertussen is dus gebleken dat de waterkwaliteit zelfs “zeer goed” is. Het verbod is dus onmiddellijk beëindigd."