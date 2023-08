Russische maanlander Loena-25 neergestort op de maan

Het lot van Loena-25 bleef onduidelijk, Roskosmos had tijd nodig om de situatie te kunnen analyseren. Vanmiddag deelde het ruimtevaartagentschap mee dat de maanlander neergestort is op de maan. "Het ruimtetuig belandde in een ongecontroleerde baan en hield op met bestaan na een botsing met het maanoppervlak", zegt Roskosmos.

De laatste Russische missie naar de maan vond plaats in 1976. Loena-25 was dus het eerste Russische ruimtetuig in bijna 50 jaar dat in een baan om de maan werd gebracht. Bedoeling was om een jaar lang onderzoek te doen op de zuidpool van de maan. Dat is een intrigerend gebied, omdat er de voorbije jaren bevroren water ontdekt is in kraters. Wetenschappers willen onderzoeken of dat bevroren water in de toekomst in zuurstof en raketbrandstof zou kunnen worden omgezet. Belangrijk met het oog op de plannen voor de bemande ruimtestations op de maan.

Tot nu toe is nog geen enkele natie geland op die zuidpool. Rusland had dus de eerste kunnen zijn. Ook Rusland wil tegen 2040 een ruimtestation op de maan. Loena-25 moest daarom bodem- en rotsstalen nemen en naar water zoeken op de zuidpool.