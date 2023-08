Natuurbranden op Tenerife zijn wellicht aangestoken, luchtkwaliteit zwaar aangetast

De politie onderzoekt intussen hoe de brand is ontstaan. Volgens de regionale president Fernando Clavijo zou het gaan om brandstichting. Voorlopig zijn er geen verdachten opgepakt. Clavijo meldt wel dat er minstens drie verschillende pistes worden onderzocht.

De brand teistert het noordoosten van het eiland, dat is niet in de buurt van de belangrijkste gebieden in het zuidwesten. Toch is ook een hotel in het nationale park El Teide geëvacueerd. Het gaat om een hotel op zo’n 50 kilometer van de brandzone. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er verbleven.



Het gaat om de grootste brand in de geschiedenis van de Canarische Eilanden. Door de rookontwikkeling is de luchtkwaliteit op Tenerife zwaar aangetast. Wie niet wordt geëvacueerd, maar wel last heeft van de rook, wordt aangeraden om binnen te blijven.