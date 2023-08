Festival van de wansmaak Kamping Kitsch in Kortrijk zonder grote incidenten verlopen

De twaalfde editie van Kamping Kitsch Club had als thema "anti-anti-woke" en als tagline "You never woke alone." Meer dan 120 artiesten passeerden de revue, gespreid over tien verschillende podia. Daar waren Tanja Dexters en Marc Coucke bij, maar ook de geestelijke vader van dancing Zillion Frank Verstraeten. Ook de Amerikaanse rapper Big Klit zakte met haar hit 'Liar' af naar Kortrijk. En Kamping Kitsch organiseerde het eerste Belgische kampioenschap dildowerpen. Koen Crucke had de eer om als eerste een dildo te mogen smijten.