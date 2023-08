Twee Antwerpse kwekerijen verliezen vergunning na controle dierenwelzijn

Bij controles werden inbreuken op de wetgeving rond dierenwelzijn vastgesteld. De dieren beschikten niet altijd over propere hokken of zuiver drinkwater. Zieke dieren zaten samen met andere dieren en kadavers werden niet tijdig verwijderd. In de hondenfokkerij werden pups al op te jonge leeftijd weggenomen bij hun moeder. De kwekerijen krijgen nog tijd om een nieuwe thuis te vinden voor hun dieren.