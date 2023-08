Twee zwaargewonden bij ongevallen in Antwerpen

In Antwerpen zijn twee mensen zwaargewond geraakt bij twee verschillende ongevallen. Op de Noorderlaan raakte een man van 36 zwaargewond toen hij met zijn bromfiets in aanrijding kwam met een auto. In het district Berchem moest een fietser van 49 met zware verwondingen overgebracht worden naar het ziekenhuis, na een botsing met een andere fietser.