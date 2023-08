Unieke vlucht mogelijk vanuit Oostende met vliegtuig uit Tweede Wereldoorlog

De oudste passagier aan boord van een van de vluchten was de 96-jarige Gerard Morent uit Nieuwkapelle bij Diksmuide. Hij is al zijn hele leven gefascineerd door vliegtuigen en wou deze vlucht absoluut niet missen. “Toen ik in Henkel woonde in 1944 – ik was toen 13 jaar – is er zo'n Dakotavliegtuig neergestort op amper 50 meter van ons huis. Niemand heeft dat toen overleefd." Vliegtuigen interesseren Gerard al van kleins af aan. "Ik ben lid geweest van verschillende vliegclubs. En elke week kom ik eten in het restaurant in de Oostendse luchthaven om naar de vliegtuigen te bekijken.”

Er zijn destijds 11.000 Dakotavliegtuigen van het type DC3 gebouwd geweest. Daar zijn er maar een 200 meer van over, verspreid over de wereld. Het toestel dat nu in Oostende te gast was, is een Nederlands vliegtuig, dat op 6 juni 1944 door de US Air Force werd ingezet op D-Day. Het vloog mee boven Normandië en dropte parachutisten achter de linie.