Voor het eerst in 7 jaar opnieuw een luchtballon gedoopt in Limburg

In Herk-de-Stad is vanavond een gloednieuwe luchtballon gedoopt. Het is al zeker 7 jaar geleden dat zo'n doop plaatsvond in Limburg. Daar kijkt ballonvaarder Tom Buekers niet van op. Op dit moment zijn er slechts 4 luchtballonnen in de provincie en er is slechts één iemand die opgeleid wordt tot ballonvaarder.