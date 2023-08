Bestuurder (19) belandt met vrachtwagen in voortuin van woning in Turnhout

Het fietspad in de richting van de Kempenlaan is door het ongeval versperd. De politie vraagt aan fietsers en bromfietsers die in de richting van de Graatakker rijden, om om te rijden via de Kwakkelstraat en de Smalvoortstraat. In de richting van de Graatakker is ook één rijstrook afgesloten. De takeling verloopt moeizaam. De hinder kan dus nog enige tijd duren.