Opnieuw onrustige nacht in regio Luik na dood jongeman in Oupeye

Er waren geen grote confrontaties zoals de vorige nacht, maar enkele tientallen individuen gingen in kleine groepen de confrontatie aan met de politie. Het waren sporadische schermutselingen", zei de burgemeester van Oupeye, Serge Fillot, zondagochtend. Straatmeubilair werd beklad en er werden twee nieuwe arrestaties verricht, waarvan één gerechtelijk, "wat het totaal op ongeveer dertig arrestaties brengt over twee nachten".

Zaterdag hadden de lokale autoriteiten nog een samenscholingsverbod uitgevaardigd, in de hoop de rust te laten weerkeren. In de naburige gemeente Herstal werden ook confrontaties met de politie gemeld. De Luikse brandweer werd twee keer opgeroepen voor brandende vuilnisbakken. Bushokjes werden beschadigd en de ramen van enkele huizen werden vernield. Ook de gemeentelijke basisschool Emile Muraille bleef niet gespaard: de ruiten werden ingegooid.

Zowel in Herstal als in Oupeye is er zondag een vergadering gepland tussen alle betrokken autoriteiten om de situatie te beoordelen. Er zullen indien nodig bijkomende maatregelen worden genomen voor de komende nacht.

De confrontaties begonnen vrijdagavond, nadat vrijdagmiddag een jongeman door een politiekogel om het leven was gekomen. Volgens het parket van Luik was het slachtoffer met zijn quad ingereden op een politieagent, nadat die hem had bevolen te stoppen. Daarop had een andere agent zijn wapen getrokken en op de bestuurder van de quad geschoten.