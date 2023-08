Wijnboeren Houwaart tevreden over zevende editie Sprankelend Hageland: "Bezoekers kwamen van over heel Vlaanderen"

"Omdat onze wijngaarden zo dicht bij elkaar liggen, waan je je hier in het zuiden van Frankrijk", zegt wijnboer Joris Eeckhout trots. "Waarom er zoveel wijnboeren op één plekje zitten? Onze wijngaarden zitten op het hoogste punt van Houwaart. Hier hebben we namelijk geen last van de voorjaarsvorst en we hebben hier ook veel zonuren", zegt hij.