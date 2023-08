Foorkramers over Zuidfoor 2023: "Zeer tevreden, al gooiden werken aan metrostation wel wat roet in het eten"

Vandaag is de laatste dag van de Brusselse Zuidfoor. Volgens het kabinet van de Brusselse schepen Fabian Maigain (Défi) trok de kermis meer dan een miljoen bezoekers. "In vergelijking met de voorbije jaren kan deze editie duidelijk een succes genoemd worden", klinkt het, "want in 2021 en 2022 kon de Zuidkermis respectievelijk zo'n 500.000 en 660.000 bezoekers bekoren." Maar wat vinden de foorkramers ervan?