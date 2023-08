Zwangere Guy trekt zijn Genkse leermeester Girginol op het podium op Pukkelpop

Tijdens het optreden van Zwangere Guy werd plots een man het podium opgesleept. Het was acteur Gökhan Girginol, die afkomstig is van Genk. Hij blijkt ook degene te zijn die Zwangere Guy leerde rappen. "Hij zei nog 'Ik ga u naaien' en hier sta ik nu op het podium", reageert Girginol geëmotioneerd op de publieke dankbetuiging.

"Zonder Gökhan, geen papa Zwangere Guy, zo simpel is het. Hij heeft mij op de pleintjes in Genk 15 jaar geleden leren rappen. Hij geloofde in mij. Koester de mensen die je graag zien", riep Zwangere Guy.