15.000 unieke glasplaten gered van de container in Aalst: "Een schat aan informatie over de Aalsterse geschiedenis"

"De grote uitdaging was het herkennen en plaatsen van de foto’s uit die tijd. We kregen daarvoor ook de hulp van het stadsarchief en van de erfgenamen”, zegt Goossens. "We zijn fier op ons werk. We kwamen zelfs foto’s tegen van eigen familie, die destijds door Hauwelaert gemaakt waren."

Naar aanleiding van het fotoboek wordt op 7 en 8 oktober een stadswandeling door Mijlbeek in Aalst georganiseerd. De wandeling leidt langs de plaatsen die Hauwelaert er ooit vastlegde. Deelname is gratis. Reservatie is nodig via forumaalsthistoriek@gmail.com.