114 creatievelingen stellen ambachten tentoon in Sint-Niklaas: "Belangrijk dat onze ambachten niet verloren gaan"

Stefanie Van Stappen van hoeveslagerij 't Bagynhof in Nieuwkerken is één van de 41 nieuwe deelnemers aan het ambachtelijk weekend in Sint-Niklaas. "Naast de slagerij bieden wij ook een belevingsaanbod voor gezinnen met kinderen waarbij ze Reynaert de vos moeten verschalken in een maïsdoolhof van maar liefst 3,2 kilometer lang", vertelt Stefanie. "Aangezien het thema dit weekend beestenboel is, was deelnemen dan ook een evidente keuze. Het is de perfecte gelegenheid om het lokale aanbod in onze eigen streek te ontdekken en onze producten in de kijker te zetten."

Tijdens het ambachtelijk weekend krijgen bezoekers de mogelijkheid om een blik achter de schermen te werpen van verschillende ambachten. En ook de ambachtslui zelf vinden het fijn om hun werk tentoon te stellen, vertelt papierschepper Sonja Brys. "Naar aanleiding van het thema beestenboel, zijn de ontwerpen dit jaar allemaal diertjes. Ik vind het belangrijk dat onze ambachten niet verloren gaan. En aan de bezoekers tonen we dat er nog andere nuttige tijdsbestedingen zijn dan alleen met je gsm bezig te zijn."