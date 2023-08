TikTok-filmpjes lokken Amerikanen massaal naar Frankrijk en Italië voor een #europeansummer

Uit cijfers van het Italiaanse ministerie van Toerisme blijkt dat in augustus van dit jaar zo'n 16 procent van alle toeristen in Italië uit de Verenigde Staten komt. Onder meer de Amalfikust lijkt er een erg populaire bestemming voor de gebruikers van TikTok. Er staan honderden filmpjes van influencers die tips geven voor de mooiste uitzichten en stranden.

Zorgen al die toeristen niet voor wrevel hier en daar? Volgens correspondente Andrea Vreede is er dit jaar niet meer of minder ergernis rond toeristen in Italië. "Het is afhankelijk van aan wie je het vraagt. Italianen die hun geld verdienen in de toeristische sector zien de toeristen graag komen. Anderen zullen zich misschien sneller ergeren aan het overtoerisme."