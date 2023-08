Appartement sekswerkers in Deurne verzegeld: gebruikte condooms en luide kreten

Een appartement in de Bisschoppenhoflaan in Deurne is tijdelijk gesloten wegens ernstige verstoringen van de openbare orde. Dat heeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) beslist nadat de politie verschillende meldingen binnenkreeg over het appartement. Agenten troffen er ook meerdere sekswerkers van buitenlandse origine aan. Verschillende elementen geven aan dat het gaat om kwetsbare sekswerkers. Zo sprak geen van hen Nederlands, konden ze geen huurcontract voorleggen en kenden ze de gegevens van de eigenaar niet.