Auditeur Raad van State adviseert om dossier ring rond Anzegem te vernietigen 

Het dossier startte in 1996, bijna 30 jaar geleden dus. "Uiteindelijk is het spijtig dat er nog altijd geen oplossing is voor de veiligheid, de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het centrum van Anzegem", zegt Bruno Vermeire. "Nu staan we nog altijd even ver. Er is ook veel leegstand in het dorp. Er zijn geen winnaars in dit dossier, iedereen is verliezer. We hadden in die tijd al heel veel kunnen doen om het centrum te verbeteren."

Een definitieve uitspraak volgt binnen enkele maanden. De Raad van State volgt meestal het advies van de auditeur.