Belgische bergbeklimmer (22) omgekomen na val in Zwitserland

Het tragische ongeval vond plaats op 12 augustus in de gemeente Muotathal, in het kanton Schwyz. "De klimmer is tijdens de beklimming van de Ortstock van het pad geraakt en in de diepte gevallen", aldus de politie van Schwyz in een persbericht.

Zijn lichaam werd een dag later ontdekt in het steile, rotsachtige gebied. Hoe hij is gevallen, is nog niet duidelijk.