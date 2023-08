Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen UGent zoekt sponsors om 100 nieuwe microscopen te kopen

"Eén microscoop kost al gauw tussen de 1.500 en 3.000 euro. Doe dat maal 100 en je zit aan een serieus bedrag. We krijgen van de universiteit wel een budget voor onze onderwijskosten, maar dat is niet toereikend voor structurele middelen die zo lang meegaan. Er worden geen reserves aangemaakt om aan dit soort kosten te kunnen voldoen. STEM-onderwijs is nu eenmaal heel duur en daarom moeten we nu zelf out-of-the box-oplossingen vinden."

Volgens Willekens is de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen niet de enige die kampt met budgettaire beperkingen. "De budgetten en aanpak verschillen van faculteit tot faculteit, maar elke faculteit heeft problemen om tot de beste financiering te kunnen komen. Iedereen zoekt oplossingen. Er gebeurt al fondsenwerving aan de UGent, maar meestal gerelateerd aan onderzoek naar bijvoorbeeld kanker of hiv. Het is de eerste keer dat we dit doen rond onderwijs. Het is een testproject, we zullen zien hoe het loopt en of het voor herhaling vatbaar is."