Blauwalgen weer verdwenen in de Plas in Rotselaar

Tien dagen geleden waren er blauwalgen opgedoken in de Plas in Rotselaar. Daarom was er een zwemverbod ingesteld in het meer. Maar dat is afgelopen weekend opgeheven. Sinds zaterdag wappert de groene vlag en is zwemmen er dus weer toegelaten. Van blauwalgen kunnen zwemmers ziek worden. Als je ermee in contact komt, kan je irritatie aan de ogen, huid of luchtwegen krijgen en hoofdpijn en maagklachten ervaren. Maar nu is de waterkwaliteit opnieuw zeer goed en is het publiek weer welkom tussen 10 en 20 uur.