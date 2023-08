Kettingzagen vellen 120 bomen in Niel ondanks protest: vrouw ketent zich vast

In Niel is een buurtcomité een juridische actie gestart tegen het kappen van 120 bomen in de Matenstraat. De gemeente heeft al sinds 2021 het plan om 120 bomen in de Matenstraat te kappen zodat de straat heraangelegd kan worden. Die kap start vandaag. Het buurtcomité "Red de bomen in de Matenstraat" verzet zich al 2 jaar tegen de kap. Ze hebben al verschillende keren actie gevoerd, hun klacht komt morgen pas voor de rechter in kortgeding. Momenteel zijn ze ter plaatse en kijken ze toe hoe de eerste bomen gekapt worden.