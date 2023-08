Brand aangestoken in bijgebouw van beschermd schooltje in Pollinkhove

De brandweer Westhoek werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen voor een uitslaande brand in een bijgebouw achteraan de beschermde gemeenteschool van Pollinkhove. Het bijgebouw brandde volledig uit, maar gelukkig raakten de appartementen er vlak naast en het beschermde schooltje niet beschadigd. De hele site werd verzegeld en onderzocht door een branddeskundige. Die ontdekte dat de brand was aangestoken. "Dat is beangstigend nieuws", zegt burgemeester van Lo-Reninge, Lode Morlion (Dynamisch). "Brandstichting is een heel laffe daad, die zware gevolgen kan hebben. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt en is er enkel materiële schade."