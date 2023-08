Brusselse brandweer zoekt personeel en start aanwervingscampagne

"De hoofdtaak van de Brusselse brandweer is de dringende medische hulpverlening", voegt Walter Derieuw er aan toe. "Zij bemannen de 112-ziekenwagens in het Brussels gewest. Dat maakt ongeveer 80 procent uit van hun dagelijkse opdrachten. De overige 20 procent bestaat uit brandbestrijding, leegpompen van kelders, signalisatie, bevrijden van geknelde personen... Dus, er zijn nog een 20-tal andere taken die vervuld worden door onze mannen en vrouwen. Voorwaarde om bij de brandweer te werken is onder andere beschikken over het federaal geschiktheidsattest of vrijwilliger of beroepsbrandweerman of -vrouw zijn in een andere hulpverleningszone. Voor de rest vragen wij gemotiveerd te zijn, teamplayer, stressbestendig en kennis van de twee landstalen", besluit Walter Derieuw.