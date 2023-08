Recordaantal buitenlandse artsen actief in ons land: "Blij dat ze hier willen werken, maar probleem is dat ze vaak de taal niet spreken"

Nooit eerder waren er zoveel buitenlandse artsen als nu in ons land. Het zijn er voor het eerst meer dan 10.000, schrijft Het Laatste Nieuws. Dat is een verdubbeling op 11 jaar tijd. Professor huisartsengeneeskunde Dirk Devroey heeft er een dubbel gevoel bij: "Er is een tekort, dus vanuit bevolkingsstandpunt is het goed dat buitenlandse artsen hier willen komen werken, maar het probleem is dat ze vaak de landstalen niet machtig zijn."