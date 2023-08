"Iedereen met eigen tuin weet hoe hard werken het is": burgemeester Maaseik pareert kritiek op groendienst

Tollenaere is niet te spreken over de kritiek op de medewerkers van de groendienst zelf. "Onze diensten zetten alles op alles om onze centra proper te houden, onze speelpleinen, onze kerkhoven, ... Het is inderdaad werken met prioriteiten. Ik wil graag meedelen dat onze arbeiders pauze mogen nemen. Ze starten 's morgens heel vroeg en mogen dan voor of rond 09.00 uur even 10 minuten pauzeren en dus kan je ze inderdaad even terug in de voertuigen zien zitten (en zelfs even een dutje doen). Bij heel warm weer mogen ze natuurlijk ook even stoppen om even uit te rusten en iets te drinken. Dus graag voorzichtig zijn met veroordelen."