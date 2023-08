Buurtbewoners maken verwaarloosd jaagpad langs IJzer weer toegankelijk

Een stukje van het overwoekerde jaagpad langs de IJzer is weer toegankelijk. En dat dankzij het maaiwerk van enkele vrijwilligers uit de buurt. Franky Pattyn uit Beveren-aan-de-IJzer bij Alveringem spreekt vol lof over de vrijwilligers. “Ze vrezen GAS-boetes voor hun opkuiswerk, maar ze verdienen een standbeeld. Dit is hier een mooi dorpje aan de IJzer, maar we zijn beschaamd voor ons jaagpad. Je moet er met je armen in de lucht wandelen, want de brandnetels en ander onkruid komen tot borsthoogte. Die begroeiing maakt de vele scheuren en putten moeilijk zichtbaar, waardoor wandelen gevaarlijk is: je kan hier je benen breken.”