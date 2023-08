CHECK - Beelden van enorme brand van autobanden gaan opnieuw rond, maar zijn van 2021

Eerdere nieuwsberichten toen spraken ook over een grote brand op het grootste bandenkerkhof ter wereld in Al Sulayibi. Daar gingen op 12 januari miljoenen banden in rook op. Branden in bandenstorten komen wel vaker voor in Koeweit. In 2012 duurde het zelfs drie dagen om een groot vuur in Al Sulyabi te doven. Verschillende media spreken over brandstichting door buitenstaanders.