Deel van B&B in Moerbeke gaat in de vlammen op: "Geen gewonden, maar materiële schade is groot"

Zondagavond omstreeks 22.15 uur merkte de eigenaar van vakantievilla Hakuna Matata in de Koppenhollestraat in Moerbeke op dat de noodverlichting in werking trad. Toen hij ging kijken, merkte hij dat de achterliggende gebouwen van de vakantievilla in lichterlaaie stonden.

Brandweerploegen uit Geraardsbergen en Denderleeuw kwamen ter plaatse om de brand te blussen, maar een tuinhuis, een houten fietsenstalling en een deel van de wellness zijn in vlammen opgegaan.

"Toen we aankwamen sloegen de vlammen uit de bijgebouwen", klinkt het bij de brandweer. "We hadden meer dan twee uur de handen vol om alles geblust te krijgen en ervoor te zorgen dat de brand niet opnieuw opflakkerde." Er vielen geen gewonden bij de brand.

Volgens de brandweer is een kortsluiting de oorzaak van de brand. Er werd geen branddeskundige aangesteld.