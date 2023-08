Jongeren bedreigen bewaker cultuurcentrum Dilbeek met namaakpistool

"Gisterenmiddag waren er verschillende activiteiten in het cultuurcentrum in Dilbeek", vertelt burgemeester Willy Segers (N-VA). "Tijdens die activiteiten waren ook enkele bekende hangjongeren aanwezig. Op een bepaald moment liep de bewaker de jongeren tegen het lijf in de toiletten. Een van de jongeren, een meisje, lag op de grond en had volgens de bewaker medische hulp nodig. Toen de bewaker een ziekenwagen wou bellen, werd hij door de andere jongeren verhinderd, waarop een van hen een wapen trok. Achteraf bleek het om een nepwapen te gaan." Waarom het meisje medische hulp nodig had, is niet bekend.