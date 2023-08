Nog steeds meer dan 800 mensen vermist na natuurbranden in Maui, dodentol loopt op tot 114

Ongeveer twee weken geleden verspreidden de vlammen zich in sneltempo op het Hawaïaanse eiland Maui. De historische stad Lahaina werd daarbij het zwaarst getroffen: meer dan 2.700 gebouwen werden verwoest. Sommige inwoners en toeristen sprongen daarbij in de oceaan om aan de vlammen te ontsnappen. Het is de dodelijkste natuurramp in de geschiedenis van de Amerikaanse staat Hawaï.

Later vandaag brengt de Amerikaanse president Joe Biden met zijn vrouw een bezoek aan het getroffen eiland.