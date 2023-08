Donorkinderen en hun ouders kunnen terecht met vragen in uniek Zorg- en Expertisecentrum in Hasselt

In Hasselt is een nieuw Zorg- en Expertisecentrum geopend voor ouders van donorkinderen en donorkinderen zelf. Dat meldt het Belang van Limburg en dat nieuws is aan onze redactie bevestigd. “Het is wel een opluchting voor de ouders en de kinderen”, vertelt psychologe en initiatiefneemster Astrid Indekeu. “Tot nog toe was er niets waar de mensen terechtkonden om erover te praten achteraf. Maar het is heel ok om vragen te stellen. Dat wil niet zeggen dat ze een probleem hebben, maar ze zitten wel in een andere situatie.”