Eerste keer meer dan 100.000 overnachtingen in Lanaken in 2022

In 2022 bleven 119.254 toeristen overnachten in de gemeente Lanaken. Dat blijkt uit de overnachtingscijfers die Toerisme Vlaanderen bekend maakte. Daarmee is voor het eerst de grens van 100.000 overnachtingen in Lanaken overschreden. In 2019 waren dat er nog 94.987. Dat is zo’n 25 procent minder overnachtingen dan in 2022.

Volgens schepen van Toerisme Jolein Martens (Open VLD) komen heel wat toeristen naar Lanaken voor de combinatie van natuur en stad. "In Lanaken kan je mooie wandelingen en fietstochten maken door onze natuur. Daarnaast komen ook veel mensen naar Lanaken voor een bezoek aan naburige gemeentes, zoals Maastricht."

Daarnaast zijn het aantal overnachtingsplaatsen ook toegenomen. In 2020 waren er 175 toeristische logies in het Maasland. In 2022 waren dat er 216. "In Lanaken zien we heel wat hotels, vakantiehuizen en goede B&B’s. Daardoor trekken we een grote variatie aan toeristen aan. Zo krijgen we veel mensen uit Nederland op bezoek, maar ook toeristen uit Duitsland, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten", zegt Martens.

Om het toerisme in de toekomst verder uit te breiden, wil Lanaken tegen 2030 een nieuw beleidsplan Toerisme klaar hebben.