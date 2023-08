Familie van vermoorde huisarts uit Izegem wil erfenis die bedoeld is voor moordenaar

De schadevergoeding is nog steeds grotendeels onbetaald, omdat de dader niet voldoende middelen heeft. Al blijkt nu dat hij onlangs een grote erfenis heeft geweigerd, van zijn moeder. "Dat gebeurt wel vaker", zegt Kristiaan Vandenbussche, de advocaat van de nabestaanden van de vermoorde arts. "Mensen die veroordeeld zijn doen dat omdat de erfenis dan naar hun kinderen gaat. Ze nemen die voor op hun slachtoffers. Nu hebben we nog geluk dat we - per toeval - het nieuws over die erfenis hebben opgevangen. Want anders word je daar als slachtoffer niet van op de hoogte gebracht. We hebben nu dus een procedure opgestart om de weigering van de erfenis nietig te laten verklaren. Het valt uiteraard af te wachten wat de rechter zal beslissen. Maar we hebben er vertrouwen in dat we kans maken met deze zaak."